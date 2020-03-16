Coal Company: откуда и куда везет уголь польский трейдер

Несмотря на политику многих стран, связанных с переходом к «зеленым» видам топлива, уголь является стратегически важным элементом для тысяч мировых производств. Угольная продукция остается одним из важнейших компонентов в производстве стали, ферросплавов, цемента, металлургии, а также используется на ТЭС – тепловых электростанциях. Обеспечивают же логистику и поставки угля в странах мира крупные трейдеры, среди которых – польская Coal Company.

Отчет BP Statistical Review of World Energy гласит, что 38% выработанной в мире электроэнергии произведено с помощью угля. Несмотря на явный рост количества «зеленых» станций в мире, уголь остается одним из важнейших видов топлива. Кроме того, уголь активно используется производителями металлопродукции. И каким бы «зеленым» ни было будущее планеты, крупные страны-производители, как Австралия, Китай и США, продолжают развивать добычу и продажу угля. Совсем недавно министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил, что США надеются на более тесное сотрудничество с Мексикой и Канадой в рамках нового торгового соглашения USMCA в решении вопроса по поиску объектов отгрузки угля, поступающего с угольных шахт Вайоминга и других штатов для экспорта в Азию и на другие мировые рынки. Мало произвести уголь, нужно его еще эффективно продать покупателям в разных странах мира. Такими крупными международными поставками занимается польский трейдер Coal Company.

Много угля

Компания Coal Company заявила о себе не так давно – появилась на рынке в 2018 году. Зарегистрирован трейдер в Польше, в городе Катовице. Основной акцент компании – это торговля углем различных марок. Широкий спектр продукции, которую поставляет трейдер, позволяет покупателям выбрать любую марку и тип угля, что необходим для производства стали, ферросплавов, цемента, электроэнергии. Сегодня польский трейдер реализует уголь таких марок: Д (длиннопламенный), Г (газовый), Т (тощий) и, конечно же, высококалорийный уголь марки А (антрацит). Но и это еще не все – трейдер Coal Company реализует специфические марки угля, добыча которых ведется в некоторых регионах. Например, речь идет о таких марках как ГЖ (газовый жирный), СС (слабоспекающийся).

Покупатели могут выбрать любой необходимый в их производстве размер угля, что крайне важно, ведь позволяет бизнесу вести свои технологические процессы без препятствий в виде слишком крупного или, наоборот, мелкого угля. Coal Company всегда предоставит возможность выбрать размер продукции – компания торгует углем, предел крупности кусков которого достигает 300 мм. Компания реализует сортированный уголь различных классификаций, таких как К (крупный), О (орех), П (плитный), М (мелкий), С (семечка) и Ш (штыб). Трейдер может организовать и поставки совмещенных классов угля и отсевов. К таким относятся КО (орех с крупным), ПК (крупный с плитным), ОМ (мелкий с орехом), МС (семечка с мелким), СШ (семечка со штыбом), МСШ (мелкий с семечкой и штыбом), ОМСШ (орех с мелким, семечкой и штыбом) и Р (рядовой).

«Наши потребители – это химические и металлургические предприятия, где уголь используется в технологических процессах. Уголь необходим в производстве строительных материалов, цемента. Сейчас, когда строительство в Европе и в мире активно развивается, покупателям важны стабильные поставки качественного угля. И, конечно же, очень важным направлением является производство электроэнергии, тепла и пара, где тоже не обойтись без угля марок Т, Д и А», – рассказали в компании Coal Сompany.

Привезут, проверят, обеспечат

Coal Сompany не просто продает уголь, компания берет на себя огромный спектр услуг, среди которых – подготовка необходимых документов для импорта угля, таможенное оформление груза. Кроме того, компания в силах обеспечить хранение угольной продукции на складах, провести собственный контроль качества продукции через сеть независимых лицензированных лабораторий. Сегодня треудер работает в на внутреннем рынке Польши, и на рынках других стран Центральной, Западной и Восточной Европы.

«Наша команда имеет огромный опыт в организации поставок угля. Поэтому у нас эффективно налажена работа с крупными компаниями Европы, с производителями угольной продукции, с заводами-потребителями, с логистическими комплексами, перевалочными терминалами», – отметили в компании Coal Сompany. Все для клиента: компания доставит нужный уголь в срок, причем, обеспечит доставку либо в порт, либо на перевалочный терминал, либо на склад или территорию предприятия клиента.

В компании говорят, что уже давно наладили поставки угля клиентам всеми видами транспорта – по железной дороге, водным транспортом и автомобильным. «У нас заключены контракты с компаниями-владельцами подвижного состава, с крупными агентствами по фрахтованию судов. Когда есть многолетний опыт в работе с перевалкой грузов в наземных перегрузочных терминалах и в портах, то можно оперативно решать любые вопросы доставки и хранения угольной продукции», – отмечают в Coal Сompany.

Профессионализм сотрудников компании Coal Сompany позволяет клиентам рассчитывать на своевременность и высокое качество как продукции, так и всех процессов ее поставки предприятиям.