Коммуналка и ипотека: должников не тронут во время карантина и 30 дней после

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.

“На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут выполнять решения о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам», – сказал Миненко.

Он пояснил, что соответствующие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одновременно Миненко напомнил, что в Законе Украины «Об исполнительном производстве» есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.

«Первый – если у должника есть другое жилье. Второй – если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 тысяч гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья», – пояснил Миненко.

Он подчеркнул, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.

Справка Finance.ua:

Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

По словам Шмыгаля, Кабмин должен рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения.

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