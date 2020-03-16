0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 297 0

Коммуналка и ипотека: должников не тронут во время карантина и 30 дней после

Коммуналка и ипотека: должников не тронут во время карантина и 30 дней после

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.

“На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут выполнять решения о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам», – сказал Миненко.

Он пояснил, что соответствующие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одновременно Миненко напомнил, что в Законе Украины «Об исполнительном производстве» есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.

«Первый – если у должника есть другое жилье. Второй – если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 тысяч гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья», – пояснил Миненко.

Он подчеркнул, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.
  • По словам Шмыгаля, Кабмин должен рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.