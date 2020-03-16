Коммуналка и ипотека: должников не тронут во время карантина и 30 дней после

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Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.
“На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут выполнять решения о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам», – сказал Миненко.
Он пояснил, что соответствующие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Одновременно Миненко напомнил, что в Законе Украины «Об исполнительном производстве» есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.
«Первый – если у должника есть другое жилье. Второй – если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 тысяч гривен. Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья», – пояснил Миненко.
Он подчеркнул, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.
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