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Украинцам оставили льготную цену на электроэнергию

Украинцам оставили льготную цену на электроэнергию

На сегодняшний день в Кабмине не рассматривается вопрос отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт/ч потребленной электроэнергии в месяц, сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.

Речь идет о льготах в 90 коп./кВ/ч, что почти вдвое меньше, чем на последующие объемы потребления.

“Сейчас нет, не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения”, – отметил он в интервью порталу “Энергореформа”.

По его словам, предложение об отмене такого льготного тарифа выдвигают инвесторы в возобновляемые источники энергии как один из вариантов уменьшения дефицита средств на оплату произведенной возобновляемыми источниками электроэнергии (ВИЭ).

“Это было одно из первых предложений инвесторов ВИЭ. Но мы не будем поднимать тарифы для населения, поскольку это неправильно, чтобы пенсионер, студент или учитель из своей зарплаты оплачивал один из самых высоких “зеленых” тарифов в мире”, – отметил Чижик.

При этом он добавил, что “зеленый” тариф в Украине пока не достигает одной из поставленных целей – обеспечение страны чистой энергией и уменьшение выбросов СО2, поскольку для балансирования ВИЭ увеличиваются объемы работы тепловой генерации, однако Минэкоэнерго над этим работает.

По материалам УБР
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