Совладелец ЛУКОЙЛа: Цена на нефть ниже $25 за баррель - катастрофическая

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Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.
Еще в конце февраля нефть торговалась дороже $50 за баррель. По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, из-за того что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.
«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены», — пояснил бизнесмен. Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, добавил он.
“Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — отметил он.
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