Банки изменили часы работы, закрыли часть отделений (список)

Украинские банки предпринимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

Креди Агриколь Банк – закрыты 17 отделений из 150 (здесь и далее – на начало года, по данным НБУ).

Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, говорится в сообщении банка.

Банк “Пивденный” приостановил работу 22 из 98 отделений

Рабочий день с 10:00 до 16:30 с тремя санитарными часами.

Дополнительно банк отменил работу в выходные и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

Укрсиббанк – график работы с 10:00 до 16:00, ввел санчас.

ТАС комбанк – только по будням с 10:00 до 16:00, у них могут находиться до 5 клиентов.

Кредобанк – с 10:00 до 16:30, предусмотрел два перерыва на дезинфекцию и ограничение на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество лиц в отделениях банка.

Ощадбанк – работает только в будние дни до 16:00.

Правэкс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.

ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел три дополнительных перерыва на санчас и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 м, ожидать своей очереди на улице.

Райффайзен Банк Аваль ввел обслуживание по предварительной записи.

ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ожидать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.

НБУ также разъяснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков:

чрезвычайная ситуация: специальный временный правовой режим, который вводится на региональном (локальном) уровне. Сейчас действует в трех областях – Киевской, Житомирской и Черновицкой;

чрезвычайное положение: специальный ограничительный режим функционирования государства. Он временный, может распространяться на несколько регионов или даже на всю территорию страны.

Справка Finance.ua:

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания для всех работающих кредитов.