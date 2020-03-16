Банки изменили часы работы, закрыли часть отделений (список)

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Украинские банки предпринимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.
Креди Агриколь Банк – закрыты 17 отделений из 150 (здесь и далее – на начало года, по данным НБУ).
Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, говорится в сообщении банка.
Рабочий день с 10:00 до 16:30 с тремя санитарными часами.
Дополнительно банк отменил работу в выходные и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.
НБУ также разъяснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков:
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