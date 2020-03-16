0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

ПриватБанк подключился к системе BankID

ПриватБанк подключился к системе BankID

ПриватБанк подключился к системе удаленной идентификации BankID Национального банка. Банк стал 14-м банком в этой системе.

Банк решил расширить возможности онлайн идентификации клиентов при пользовании цифровыми государственными и другими сервисами.

С 19 марта клиенты Приватбанка могут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через BankID.

Читайте также: Как работает eID и BankID в Скандинавских странах

«Подключение крупнейшего украинского банка к системе BankID НБУ дает нашим клиентам еще больше возможностей пользования онлайн сервисами, что особенно важно сейчас во время карантинных мероприятий в стране, – отметил руководитель бизнеса небанковских продуктов Приватбанка Алексей Туривной. – Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно».

Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, который до недавнего времени работал в Приватбанке, сообщил: «Для нас знаковым событием является присоединение к системе крупнейшего банка Украины по количеству клиентов. Интерес таких крупных участников банковского рынка свидетельствует, что Система BankID НБУ продолжает эффективно развиваться. Главным для нас является то, что количество граждан и бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществами дистанционной идентификации, существенно растет почти ежемесячно».

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника – 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.