ПриватБанк подключился к системе BankID

ПриватБанк подключился к системе удаленной идентификации BankID Национального банка. Банк стал 14-м банком в этой системе.

Банк решил расширить возможности онлайн идентификации клиентов при пользовании цифровыми государственными и другими сервисами.

С 19 марта клиенты Приватбанка могут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через BankID.

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«Подключение крупнейшего украинского банка к системе BankID НБУ дает нашим клиентам еще больше возможностей пользования онлайн сервисами, что особенно важно сейчас во время карантинных мероприятий в стране, – отметил руководитель бизнеса небанковских продуктов Приватбанка Алексей Туривной. – Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно».

Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, который до недавнего времени работал в Приватбанке, сообщил: «Для нас знаковым событием является присоединение к системе крупнейшего банка Украины по количеству клиентов. Интерес таких крупных участников банковского рынка свидетельствует, что Система BankID НБУ продолжает эффективно развиваться. Главным для нас является то, что количество граждан и бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществами дистанционной идентификации, существенно растет почти ежемесячно».

Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника – 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.