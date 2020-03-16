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😷 У Минздрава три сценария борьбы с коронавирусом

&#128567; У Минздрава три сценария борьбы с коронавирусом

Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышки коронавируса на примере других стран.

“Мы четко разработали алгоритм реагирования, который базируется на сценарии развития вспышки в стране Италии. Мы видим, что 70% в Италии болеют легкими формами. Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали, куда какой случай доставить”, – заявил Ляшко.

Он отметил, что такие сценарии у нас предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь.

“Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные учреждения, то есть учреждения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию”, – заявил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии.

“Третий сценарий предполагает, когда в случае введения чрезвычайного положения можно будет привлекать частные заведения”, – добавил Ляшко.

По материалам РБК-Украина
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