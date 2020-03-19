Новый Suzuki Swift Sport станет «мягким» гибридом (фото)

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Suzuki Swift Sport нового (второго) поколения, чьи продажи в Европе начнутся в апреле, будет предлагаться покупателям только с «мягкой» гибридной силовой установкой.
Высокопроизводительный хэтчбек соответствует новым экологическим европейским стандартам.
«Мягкая» гибридная силовая установка состоит из четырехцилиндрового 1,4 л бензинового двигателя и стартер-генератора. Мощность такой силовой установки достигает 127 л.с.
Suzuki Swift Sport
Новый японский гибридный хэтчбек до сотни разгоняется за 9,1 секунды. Его «максималка» достигает 210 км/ч. Таким образом, Suzuki Swift Sport второго поколения остался таким же «резвым», как и модель первого поколения, которая появилась в продаже в 2017 году. При этом уровень выбросов СО2 у него составляет 127 г/км.
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