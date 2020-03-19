Porsche будет делать сиденья на 3D-принтерах (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С мая 2020 года Porsche начнет оснащать свои автомобили спортивными сиденьями, которые сделаны на 3D-принтерах. Вначале их получат только гоночные модели этого бренда.
В частности, в мае 40 спортивных автомобилей Porsche 911 и 718 Cayman/Boxster получат сиденья, сделанные при помощи 3D-печати. Они будут участвовать в различных автомобильных гонках в Европе.
Сиденья Porsche
Позже, в 2021 году, дорожные автомобили Porsche начнут оснащать сиденьями, сделанными на 3D-принтерах. Причем, это касается всех моделей данного немецкого бренда.
3D-принтеры уже в скором времени будут активно использовать в автомобильной промышленности. Так, например, Ford и Volkswagen рассматривают возможность делать некоторые небольшие компоненты своих автомобилей при помощи этой технологии. Другие автопроизводители тоже изучают такую возможность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 2123 7
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - ГеращенкоПозавчера, 14:49 - 1375 5
В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)Вчера, 15:45 - 1828 4
В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"Вчера, 08:23 - 2048 2
Украинцы стали реже посещать банковские отделения - НБУВчера, 18:10 - 506 2
Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – экспертВчера, 07:34 - 7311
Когда Украина ощутит основные последствия эпидемии коронавирусаВчера, 09:30 - 4057
Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайнВчера, 11:12 - 2223
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 2123 7
В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"Вчера, 08:23 - 2048 2
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1149
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 3131
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2791
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4341 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3295