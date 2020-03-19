Porsche будет делать сиденья на 3D-принтерах (фото)

С мая 2020 года Porsche начнет оснащать свои автомобили спортивными сиденьями, которые сделаны на 3D-принтерах. Вначале их получат только гоночные модели этого бренда.

В частности, в мае 40 спортивных автомобилей Porsche 911 и 718 Cayman/Boxster получат сиденья, сделанные при помощи 3D-печати. Они будут участвовать в различных автомобильных гонках в Европе.



Сиденья Porsche

Позже, в 2021 году, дорожные автомобили Porsche начнут оснащать сиденьями, сделанными на 3D-принтерах. Причем, это касается всех моделей данного немецкого бренда.

3D-принтеры уже в скором времени будут активно использовать в автомобильной промышленности. Так, например, Ford и Volkswagen рассматривают возможность делать некоторые небольшие компоненты своих автомобилей при помощи этой технологии. Другие автопроизводители тоже изучают такую возможность.