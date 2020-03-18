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😷 НБУ показал процесс обеззараживания гривневых банкнот от коронавируса (видео)

&#128567; НБУ показал процесс обеззараживания гривневых банкнот от коронавируса (видео)

Национальный банк Украины с 11 марта начал отправлять гривневые банкноты на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказал директор Центрального хранилища Национального банка Виталий Брик, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Брик, вся наличность, которую НБУ получает от банков, сначала попадает на карантин.

“Мы будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14 суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные банкноты. Изношенные банкноты будут уничтожены в режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку. Этот процесс упаковки предусматривает прохождение пачки банкнот через термотоннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Это уже дополнительный шок для вирусов”, – добавил он.

Пресс-служба НБУ обнародовала видео, на котором продемонстрирован весь процесс обработки банкнот от коронавируса.

По материалам РБК-Украина
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