😷 НБУ показал процесс обеззараживания гривневых банкнот от коронавируса (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины с 11 марта начал отправлять гривневые банкноты на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.
Об этом сказал директор Центрального хранилища Национального банка Виталий Брик, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Брик, вся наличность, которую НБУ получает от банков, сначала попадает на карантин.
“Мы будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14 суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные банкноты. Изношенные банкноты будут уничтожены в режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку. Этот процесс упаковки предусматривает прохождение пачки банкнот через термотоннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Это уже дополнительный шок для вирусов”, – добавил он.
Пресс-служба НБУ обнародовала видео, на котором продемонстрирован весь процесс обработки банкнот от коронавируса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 11676 17
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 3048 14
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USDВчера, 11:47 - 10908 10
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2888 6
Резервы Украины на фоне валютного ажиотажа сократились до $24 миллиардовВчера, 20:13 - 824 5
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 11676 17
Sharp подала в Японии в суд на Tesla и требует запретить ввоз электромобилейВчера, 23:52 - 3674
Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – эксперт8 ч. назад - 3227
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 3048 14
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2888 6
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутПозавчера, 16:10 - 979
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 2862
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2676
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4239 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3243