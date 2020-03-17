Компания украинца планирует построить космический завод в Майами и производить 24 ракеты в год (фото)

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова со штаб-квартирой и заводом в Техасе планирует построить еще один завод в Майами и увеличить свою мощность до 24 ракет в год.

Об этом Поляков рассказал в интервью американскому изданию OZY.

Он отметил, что сейчас существует большой спрос на спутники, а эксперты оценивают этот рынок в почти 2 миллиарда долларов.

«Поэтому Firefly собирается всколыхнуть частную космическую индустрию с помощью надежных и конкурентоспособных по цене систем доставки спутников», — говорится в материале.



Фото: OZY

В планах компании уже вскоре запустить ракету-носитель Alpha, которая доставит на орбиту Земли 26 спутников для различных клиентов, включая университетские исследовательские программы и некоммерческие организации. Запуск состоится в рамках специализированной научно-образовательной программы DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission).

Компания Firefly Aerospace создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Максим Поляков.

Компания разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее главный офис расположен в США, а научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр предприятия есть в Днепре.