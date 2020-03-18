😷 Работу может потерять 25 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис и привести к тому, что около 25 миллионов людей по всему миру могут потерять работу, если правительства не будут прибегать к оперативным мероприятиям для защиты работников.
Об этом заявила Международная организация труда (ILO).
“Однако, если мы увидим международную ответственную скоординированную политику, как это произошло во время мирового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть существенно ниже”, – подчеркнули в ILO.
Там также подсчитали, что в результате пандемии работники по всему миру только в этом году могут потерять от 860 миллиардов долларов до 3,4 триллиона долларов.
В организации призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам для защиты работников, поддержки рабочих мест и доходов, а также стимулирования экономики.
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