Александр Терещенко: декларирование 2020. Карты, сейфы и счета

В ночь с 31 марта на 1 апреля должен был бы истечь срок для подачи е-деклараций лицами, которых обязывает к этому законодательство. Однако эпидемиологическая ситуация в мире сделала свои поправки – Верховная Рада Украины приняла Закон, который продлил конечный срок, вплоть до 1 июня 2019 года.

В то же время традиционные “зависания” и “падения” сайта Национального агентства по предотвращению коррупции в последние дни и часы отведенного времени коронавирус не отменял. Поэтому лучше подготовиться и подать декларацию заранее.

Начиная с 2014 года борьба с коррупцией стала своеобразной национальной идеей для Украины и каждого законопослушного гражданина. Именно поэтому за этот период был принят ряд значимых нормативно-правовых актов, направленных на преодоление этой “чумы” украинского общества.

Однако именно 2020 год должен отличиться новым витком антикоррупционной борьбы в Украине. Ведь за последние месяцы внесли ряд изменений в такой всем уже привычный и будничный процесс декларирования.

27 декабря 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем веб-сайте заявило, что получило доступ ко всем 16 реестрам, находящимся под управлением Министерства юстиции Украины, и наконец сможет проводить полную проверку деклараций в автоматизированном режиме. НАПК готово выявлять нарушения и наказывать!

1-го января 2020 года вступили в силу изменения, предусмотренные Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции”. Среди прочего, они затронули и Закон Украины “О предотвращении коррупции”, что может значительно добавить стресса в жизни госслужащих и других лиц, обязанных подавать ежегодные декларации, но не осведомленных о последних новациях в этой сфере.

Новый MUST HAVE!

С 1 января 2020 года к форме е-декларации прилагается поле, предусматривающее указание уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре. Субъектам декларирования при заполнении декларации необходимо будет указать свой уникальный номер и указать соответствующие номера членов семьи.

Граждане, успевшие получить ID карту на замену старому бумажному паспорту или имеющие так называемый “биометрический загранпаспорт”, уже знают о существовании этого уникального номера. А вот для других он и процедура его получения стали новостью.



На фото выделено, где найти УНЗР на ID карте. Источник: Государственная миграционная служба Украины







На фото выделено, где найти УНЗР в биометрическом загранпаспорте. Источник: Государственная миграционная служба Украины





Чтобы получить уникальный номер записи в демографическом реестре, необходимо обратиться в территориальный орган миграционной службы для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID карты или загранпаспорта. Каждый из них предусматривает фиксацию биометрических данных его владельца и присвоение УНЗР.

Если же декларант или член его семьи еще не оформил один из документов, получение которых предусматривает присвоение УНЗР, то форма е-декларации предусматривает возможность выбора субъектом декларирования соответствующего значения этого поля.

Карты, сейфы и счета

С 1 января 2020 года в е-декларациях должны указываться сведения об открытых банковских счетах на имя субъекта декларирования или члена его семьи, независимо от наличия остатка средств на них по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

Данное требование касается, в том числе, счетов в банках за рубежом. Не стоит забывать об этом, особенно, учитывая углубление уровня международного сотрудничества отечественных антикоррупционных органов.

Кстати, с валютными счетами в банках-нерезидентах связано еще одно новшество: субъекты декларирования в 10-дневный срок должны письменно уведомить Национальное агентство об открытии ими или их несовершеннолетними детьми валютного счета в зарубежном банке.

Также стоит обратить внимание на собственные банковские карты, ведь даже истечение срока их действия не ведет к автоматическому закрытию счета, а это означает, что и информация о таких счетах должна быть указана в декларации.

Кроме этого, в е-декларации должны быть отражены сведения о банковской или финансовой организации, в которой в отчетном периоде (более чем в течение 183 дней), или на конец отчетного периода у субъекта декларирования или члена его семьи был доступ к банковскому сейфу.

«Семья» стала шире

С 1 января 2020 года «семья» каждого украинца, обязанного подавать декларации, стала шире. Так произошло потому, что законодатели расширили перечень лиц, относящихся к членам семьи декларанта, а следовательно и имущество, и доходы которых подлежат декларированию.

Отныне к членам семьи декларанта относятся и его несовершеннолетние дети от предыдущих браков, независимо от факта совместного проживания.



Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Кроме этого, в перечень близких лиц включены: двоюродные братья и сестры, родные братья и сестры мужа/жены декларанта, племянники и племянницы, родные дяди и тети, отец и мать жены/мужа, сына/дочери (проще говоря — сваты).

Должен – сообщи!

С 1 января 2020 года, помимо полученных доходов и имущества, находящегося в собственности, субъекты декларирования обязаны будут сообщать и о финансовых обязательствах: своих и членов своей семьи, в том числе о полученных кредитах, займах, обязательствах по договорам лизинга, размере уплаченных средств в счет основной суммы займа (кредита) и процентах по займу (кредиту), остатке займа (кредита) по состоянию на конец отчетного периода, обязательствах по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

В то же время, отменяется норма об обязательности декларирования финансовых обязательств, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. То есть в 2020 году необходимо будет декларировать лишь обязательство больше 101 350 грн 00 коп.

Новации по изменению имущественного состояния

С 1 января 2020 года изменились и требования относительно подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Теперь под определение ”существенного изменения” подпадает не только получение дохода или приобретение имущества, но и осуществление любых расходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов – 101 350 грн 00 коп.

В то же время, сузили круг субъектов, обязанных сообщать о таких изменениях. Требование о представлении уведомления будет применяться только к субъектам декларирования, которые являются служебными лицами, занимающими ответственное и особо ответственное положение. А также к субъектам декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков. Перечень таких лиц приведен в статье 50 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Как подготовиться и задекларировать без нервов?

Ознакомившись с изменениями в законодательстве, не стоит забывать, что подача е-декларации также требует предварительной подготовки.

Несмотря на отсрочку конечной даты подачи деклараций в связи с введением общенационального карантина, не стоит тянуть до последнего. Во время карантина появляется больше свободного времени, которое можно выделить на сбор и проверку документов, сведений, которые указываются в е-декларации. Чтобы избежать неудобств, советуем придерживаться следующего алгоритма:

1. Проверить доступ к электронной почте, с помощью которой был зарегистрирован личный кабинет в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. При необходимости – восстановить доступ. 2. Проверить действительность электронной цифровой подписи, по которой осуществляется вход в личный кабинет на сайте НАПК. Это можно сделать на сайте аккредитованного центра сертификации ключей, в котором такая ЭЦП была изготовлена и получена.

3. В случае, если срок действия ключа истек – необходимо изготовить новый, и на странице входа в Реестр нажать на ссылку: «Я потерял/сменил свой личный ключ». Далее, следуя указаниям системы, декларант должен подать электронную заявку на смену ЭЦП, “привязанной” к личному кабинету. Обращаю внимание, что такая заявка рассматривается в течение суток в рабочее время, поэтому не стоит тянуть до последнего.

4. Собрать всю необходимую информацию об имуществе и доходах, подлежащих декларированию.

Напоследок стоит отметить, что субъект декларирования стал более свободным в вопросах внесения изменений и исправлений, а потому можно меньше волноваться по поводу описок и неточностей. Сейчас в течение семи дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию целых три раза. Хотя еще в предыдущем году подавать исправленную декларацию в недельный срок можно было только раз.

Александр Терещенко, юрист “SLS Group”