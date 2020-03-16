ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 млрд евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает беспрецедентную программу по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

Отмечается, что таким образом ЕЦБ собирается поддержать европейскую экономику, рост которой замедляется из-за пандемии коронавируса. Программа под названием Pandemic Emergency Purchase Programme рассчитана до конца 2020 года. При объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц она станет рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Совет директоров ЕЦБ заявил, что “готов сделать все необходимое” для поддержания финансовой стабильности в еврозоне.