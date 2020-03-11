Межбанк: надеялись на поворотный момент

Как мы не надеялись на поворотный момент в торгах в эту среду – коррекции не произошло и спрос на валюту снова поднял уровень котировок. Весь день валютный рынок опять лихорадило.

Хотя началось все достаточно хорошо для гривны и были предпосылки даже для отката курса почти к 27 гривнам. Стартовали торги уровнем 27,01 /27,06 гривен за доллар, что было ниже по цене продажи вчерашнего закрытия 27,01/27,15. В первые 40 минут сессии спрос еще был незначительным, а предложение достаточно стабильным. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу без особого ажиотажа. Но ближе к 11 часам покупателей стало гораздо больше, а вот продавцы стали придерживать валюту в надежде на рост котировок. И в этот раз они полностью оказались правы.

В 11 часов курс вырос до 27,12/27,16 гривен и быстро уходил к новой цели в 27,30 и выше. НБУ в первый раз вышел на торги и продал порядка $100 млн по 27,30. Это особо не помогло и к 12:00 курс поднялся до 27,27,27,31 гривен, а затем и существенно выше. Для погашения паники НБУ во второй раз продал доллар, но уже по 27,38. К обеду котировки остановились ненадолго на отметке 27,25/27,34 уже до 14:00. Но после обеда Нацбанку приходилось еще выходить с продажами по 27,38 гривен, а под конец сессии и по 27,41. К 15 часам это привело к уровню котировок 27,31/27,34 гривны за доллар,а завершилась сессия на отметке 27,37/27,41 гривен за доллар.

Судя по поведению наличного рынка (там котировки обменок финкомпаний находились в пределах 27,90/28,60 и выше), а также по информации,полученной Finance.ua от участников сегодняшних торгов – нервозность на рынке сохранится и завтра. Коррекция явно назрела, но страхи и паника у бизнеса и населения и сегодня еще сыграли плохую шутку с гривной.

Главные события 18 марта на межбанке:

1). Доллар с утренних 27,01/27,06 гривен вырос до 27,37/27,41 к завершению сессии;

2). НБУ, как минимум четыре раза продавал доллар. В начале по 27,30 гривен, затем — дважды по 27,38 гривен и под конец по 27,41. Продал по нашим оценкам всего не менее $220-280 млн ;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2443 гривен, а официальный на 19 марта составил 27,2685 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,35 / 27,38

евро – 29,92/ 29,95

российский рубль – 0,3428 / 0,3434

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0835 / 1,0836

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