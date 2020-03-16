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Никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — Рашкован

Никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — Рашкован

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите – персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

Об этом он написал в Facebook.

“Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ – новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом меняющихся условий внешних рынков. Работают неплохо”, – подчеркнул Рашкован.

“Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине – персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая, что изменились внешние рынки. Работает старательно”, – добавил он.

По его словам, Украине и МВФ не привыкать работать через веб-конференции.

Рашкован отметил, что на производительности труда карантин особо не сказывается.

По материалам Економічна Правда
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