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Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работало

Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работало

Городские власти Киева нарабатывают план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в FACEBOOK.

“Киевляне! Мы слышим ваши жалобы о закрытии метро. Неработающий метрополитен – огромная проблема для города. Но киевская власть вынуждена выполнять постановление Кабинета Министров. Лично я против того, чтобы метрополитен был полностью закрытым. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями”, – сказал Прокопив в видеообращении.

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Он отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Также Прокопив добавил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. “Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Из-за этого мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

  • 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится до 3 апреля.
  • 16 марта Кабмин постановил остановить работу метро в Киеве, Харькове и Днепре для предотвращения распространения болезни Covid-19. Кроме того, с 18 марта останавливаются железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
  • 17 марта с 23 часов киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров – предварительно до 3 апреля. С 18 марта заходить в общественный транспорт столицы можно только в масках и не более 10 человек одновременно.
По материалам УКРИНФОРМ
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