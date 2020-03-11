Власти Киева разрабатывают план, чтобы метро работало

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Городские власти Киева нарабатывают план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями.
Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в FACEBOOK.
“Киевляне! Мы слышим ваши жалобы о закрытии метро. Неработающий метрополитен – огромная проблема для города. Но киевская власть вынуждена выполнять постановление Кабинета Министров. Лично я против того, чтобы метрополитен был полностью закрытым. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями”, – сказал Прокопив в видеообращении.
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Он отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Также Прокопив добавил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. “Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Из-за этого мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы”, – отметил он.
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