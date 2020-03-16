SkyUp с 20 марта прекращает внутренние рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратит выполнять внутренние рейсы с 20 по 28 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines в FACEBOOK

Почему прекращаются внутренние перелеты:

отмена полетов обусловлена решением Кабинета Министров Украины относительно ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавируса.

Что будет с билетами, приобретенными на эти даты:

стоимость всех билетов, приобретенных на рейсы с вылетом в этот период, будет возмещена.

Как получить возмещение стоимости билета:

если вы имеете билет на регулярный рейс SkyUp Airlines с вылетом в период с 20 по 28 марта, обращайтесь за возмещением;

для этого необходимо направить запрос на электронную почту letstalk@skyup.aero, если билет приобретен на сайте авиакомпании;

обратиться по месту бронирования билета, если билет приобретен через агентскую сеть авиакомпании.

Справка Finance.ua:

18 марта в 12:00 в Украине прекращается выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.