У Apple может появиться мышь с изменяемой формой (патент)

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патентную документацию на любопытную разработку Apple — мышь с изменяемой формой.
Идея заключается в том, чтобы позволить манипулятору адаптироваться под руки различного размера и хваты разного типа, скажем, когтевой, пальцевой и ладонный.
Apple предлагает интегрировать внутрь мыши специальные электрические приводы, которые позволят приподниматься или опускаться верхней части корпуса. Аналогично могут раздвигаться или сдвигаться боковые вставки.
Для того чтобы избежать появления щелей при трансформации и обеспечить целостность всей конструкции, манипулятор может быть оборудован перекрывающими друг друга корпусными элементами.
Фото: 3dnews.ru
Таким образом, по задумке «яблочной» империи, пользователи смогут изменять форму мыши по своему усмотрению. А это повысит комфорт работы и снизит напряжение в руке.
Фото: 3dnews.ru
Впрочем, пока разработка существует только на бумаге. О том, когда подобный манипулятор может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.
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