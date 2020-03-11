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Нацбанк изменит процедуру лицензирования банков

Нацбанк изменит процедуру лицензирования банков

Национальный банк планирует усовершенствовать процедуры лицензирования банков, приобретения существенного участия в банках и согласования руководителей банков, а также взаимодействие с заявителями.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ,

Какие изменения предлагает Нацбанк:

  • определить критерии, по которым оценивается финансовое/имущественное положение юридического/физического лица перед предоставлением ему разрешения на досрочное погашение субординированного долга для направления средств на увеличение уставного капитала банка;
  • уточнить информацию, предоставляемую для оценки финансового/имущественного положения юридического/физического лица, и методику этой оценки;
  • уменьшить объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия в банке, а также изменить порядок мониторинга его финансового/имущественного положения;
  • уточнить порядок согласования руководителей банков;
  • уточнить порядок, по которому банк должен сообщать НБУ об открытии обособленного подразделения банка.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2019 года Национальный банк (привел нормы положения о лицензировании банков в соответствие с законом “О валюте и валютных операциях” и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков.
  • Согласно внесенным изменениям, в частности, из положения о лицензировании банков исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций, уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц и перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия.
  • Также документом определены случаи приостановления рассмотрения документов о согласовании руководителей банка и определена форма бланка банковской лицензии.
По материалам Finance.UA
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