Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)

Проект Закона о прогрессивных земельных отношениях предлагает предоставить владельцу земли право по собственной инициативе расторгать договор аренды.

Проектом закона предлагается внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, в Земельный кодекс Украины, Закон Украины “Об аренде земли”. Внесение изменений в статьи 17 «Передача объекта аренды» и 19 Закона Украины «Об аренде земли», должно четко определять сроки действия договора аренды земли.

Об этом говорится в законопроекте № 3208 .

Собственник земельного участка имеет право:

досрочно расторгнуть договор пользования принадлежащего ему земельного участка для сельскохозяйственных нужд на основании заявления о досрочном расторжении договора пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис).

собственник земельного участка в таком случае подает заявление о включении в реестр сведений о расторжении договора.

Заявление подается не позднее чем за год до определенного собственником земельного срока расторжения договора.

Закон вводит понятие эффективного собственника земли – это владелец земли, который имеет желание самостоятельно заниматься производственной сельскохозяйственной деятельностью на земле, а также эффективного оборота прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения – оборот, который предусматривает переход прав собственности на земельные участки от одного гражданина Украины, который имеет возможности самостоятельно заниматься сельскохозяйственной деятельностью на земле, к другому гражданину Украины, который имеет желание и возможности самостоятельно заниматься сельскохозяйственной деятельностью на земле.

Справка Finance.ua:

В Раде пересмотрели сроки принятия закона о земле.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме.