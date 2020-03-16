Зарегистрирован законопроект о возможности разрывать договор аренды земли (инфографика)

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Проект Закона о прогрессивных земельных отношениях предлагает предоставить владельцу земли право по собственной инициативе расторгать договор аренды.
Проектом закона предлагается внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, в Земельный кодекс Украины, Закон Украины “Об аренде земли”. Внесение изменений в статьи 17 «Передача объекта аренды» и 19 Закона Украины «Об аренде земли», должно четко определять сроки действия договора аренды земли.
Об этом говорится в законопроекте № 3208.
Собственник земельного участка имеет право:
Закон вводит понятие эффективного собственника земли – это владелец земли, который имеет желание самостоятельно заниматься производственной сельскохозяйственной деятельностью на земле, а также эффективного оборота прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения – оборот, который предусматривает переход прав собственности на земельные участки от одного гражданина Украины, который имеет возможности самостоятельно заниматься сельскохозяйственной деятельностью на земле, к другому гражданину Украины, который имеет желание и возможности самостоятельно заниматься сельскохозяйственной деятельностью на земле.
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