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Банки начали обгонять НБУ по портфелю ОВГЗ (инфографика)

Банки начали обгонять НБУ по портфелю ОВГЗ (инфографика)

По состоянию на 18 марта портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 823,68 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он увеличился на 5,53 млрд грн.

Главными держателями ценных бумаг выступили банки, нарастившие с прошлой среды портфель на 6,16 млрд грн. Портфель НБУ за неделю, наоборот, сократился на 0,95 млрд грн.

За неделю портфель держателей украинских ОВГЗ увеличился на 4,14 млрд грн. Главными держателями ценных бумаг выступили банки, нарастившие с позапрошлой недели портфель на 5,39 млрд грн. Портфель НБУ за неделю не изменился.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов 17.03.2020 провело первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ. Инвесторам не будут предлагаться гривневые ОВГЗ – только долларовые. Облигации предлагались без максимального ограничения по сумме. Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня (10-месячные) – они будут погашены 6 января 2021 года.
По материалам УБР
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