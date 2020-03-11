Банки начали обгонять НБУ по портфелю ОВГЗ (инфографика)

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По состоянию на 18 марта портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 823,68 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он увеличился на 5,53 млрд грн.
Главными держателями ценных бумаг выступили банки, нарастившие с прошлой среды портфель на 6,16 млрд грн. Портфель НБУ за неделю, наоборот, сократился на 0,95 млрд грн.
За неделю портфель держателей украинских ОВГЗ увеличился на 4,14 млрд грн. Главными держателями ценных бумаг выступили банки, нарастившие с позапрошлой недели портфель на 5,39 млрд грн. Портфель НБУ за неделю не изменился.
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