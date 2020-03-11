Киевпастранс "накажет" водителей, превысивших ограничения по пассажирам

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В Киевпастрансе решили лишать премий или даже увольнять водителей, которые пускают в транспорт более 10 человек.
Об этом заявил представитель КП на брифинге в среду, 18 марта.
“Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле такой ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта. – ред.)… Мы пытаемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишения премии вплоть до увольнения”, – заявил представитель Киевпастранса.
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Сейчас по городу работают около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев, утверждает КП.
Подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующим средством: перед движением и перед заездом в депо. Дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя на предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.
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