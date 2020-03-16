В ГНС подготовили видеоуроки о том, как пользоваться Е-сервисами

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В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами.
Об этом сообщается на странице ГНС в FACEBOOK.
Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
В налоговой также напомнили, что дедлайн подачи – 1 июля 2020 года.
Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить ее можно онлайн через Приват24.
Тем, кто не являются клиентами Приватбанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справкой о присвоении идентификационного номера.
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