В ГНС подготовили видеоуроки о том, как пользоваться Е-сервисами

В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами.

Об этом сообщается на странице ГНС в FACEBOOK.

Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

В налоговой также напомнили, что дедлайн подачи – 1 июля 2020 года.

Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить ее можно онлайн через Приват24.

Тем, кто не являются клиентами Приватбанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справкой о присвоении идентификационного номера.

Справка Finance.ua:

На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни ( COVID -19). Госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство.

Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года.

Граждане Украины, которые планируют выехать за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫