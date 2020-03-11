Кабмин ввел пошлины на электроэнергию и уголь из России

Кабинет Министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.

Такое решение приняли во время заседания Кабмина в среду, 18 марта.

Подчеркивается, что пошлины вводят с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.

При этом новые пошлины Кабмин предлагает не применять на антрацитный и коксующийся уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.

Такое решение с доработкой в течение 3 дней поддержали все присутствующие во время заседания министры.