Доходы развивающихся стран мира от нефти и газа упадут до 20-летнего минимума — прогноз

При текущих рыночных условиях доходы развивающихся стран от нефти и газа в 2020 году могут снизиться на 50–85%. Это максимальное падение за более чем 20 лет.

Об этом заявили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Они также выразили глубокие опасения в связи с влиянием COVID-2019 на стабильность экономики и рынков, особенно в развивающихся странах.

Такая ситуация, считают главы организаций, может иметь серьезные последствия в социальной и экономической сферах, особенно в здравоохранении и образовании.

Отметим, что на нефтяном и фондовом рынках сохраняется высокая волатильность на фоне продолжающегося глобального распространения коронавируса. В частности, падение нефтяных цен за последние 10 дней достигло 25–30%.