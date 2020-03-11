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Предприятие "Укроборонпрома" начало изготавливать марлевые повязки

Предприятие "Укроборонпрома" начало изготавливать марлевые повязки

Государственное предприятие “Новатор”, которое входит в состав “Укроборонпрома”, экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок для нужд предприятий госконцерна.

Предприятие также готовится к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3, на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно, сообщила пресс-служба “Укроборонпрома”.

В целом на заводе планируют изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок, из них 13,5 тысяч уже пошито и передано сотрудникам хмельницкого предприятия (из расчета 10 повязок для одного сотрудника и его семьи), три тысячи повязок передали для ГП “Красиловский агрегатный завод”, рассматриваются запросы на поставку повязок другим предприятиям “Укроборонпрома”.

По материалам Газета по-Украински
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