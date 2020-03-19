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В Сети показали VW Amarok второго поколения (фото)

В Сети показали VW Amarok второго поколения (фото)

Volkswagen показал изображение-тизер нового поколения пикапа Volkswagen Amarok. Его создают при помощи инженеров и конструкторов компании Ford.

В прошлом году Volkswagen и Ford создали альянс, в рамках которого будут реализовывать сразу несколько проектов. Поэтому Amarok второго поколения построят на той же платформе, что и новый Ford Ranger. Двигатели у них тоже должны быть одинаковыми.


Ford Ranger

Немецкий пикап сохранит свой традиционный «квадратный» дизайн, но все-таки получит некоторые изменения. Так, его передняя часть сейчас напоминает кроссоверы Tiguan и T-Roc.

По материалам autonews.ua
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