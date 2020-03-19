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Британским военным приобрели наземных роботов (видео)

Британским военным приобрели наземных роботов (видео)

Министерство обороны Великобритании заключило контракты с компаниями Horiba Mira и QinetiQ на поставку пяти наземных роботов.

Как сообщает военное ведомство, роботов будут использовать в рамках исследовательской программы Theseus.

Цель программы – определить основные задачи для наземных роботов в войсках, выявить сценарии, в которых использование таких аппаратов будет невозможным, а также определить тактику их применения.

По условиям соглашения, компания Horiba Mira должна поставить три многоцелевых колесных робота Viking с колесной формулой 6×6. Этот аппарат является автономной колесной платформой, способной перевозить грузы массой до 800 килограммов на скорости до 50 километров в час.

Робот оснащен гибридной двигательной установкой. На полностью электрической тяге он способен преодолевать до 30 километров. Viking могут оснастить различной полезной нагрузкой, включая боевые модули и системы разведки.

По материалам hromadske.tv
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