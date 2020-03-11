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Е-декларации можно подать позднее (инфографика)

Е-декларации можно подать позднее (инфографика)

На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

Что разрешено. Госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство.

Срок – до 1 июня.

Закон также предусматривает, что срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы не будет включаться в общий срок отпуска.

Органы государственного надзора (контроля) не будут проводить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности.

Кабинет Министров должен установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19).

Справка Finance.ua:

  • В Фонде соцстраха дали разъяснения по оформлению больничных и их выплате в период чрезвычайной ситуации. На компенсацию имеют право все работники на период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским контролем.

Размеры компенсации здесь.

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По материалам Finance.UA
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