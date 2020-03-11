Нацбанк продал из резервов $300 млн на поддержку гривны

В течение 17 марта Национальный банк Украины продал из золотовалютных резервов 300 миллионов долларов, чтобы сдержать падение курса гривны. Однако по итогам дня официальный курс доллара в Украине вырос до 27,05 грн.

Как сообщают в пресс-службе Нацбанка, продажей валюты из резервов там не пытались зафиксировать определенный курс гривны, а только сдержать резкие колебания.

«Спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса», – объясняют в Нацбанке.

Несмотря на продажу 300 миллионов долларов, официальный курс доллара, установленный на 18 марта, превысил отметку 27 гривен, хотя еще на 17 марта официальный курс составлял 26,52 гривны.

В Нацбанке отмечают, что вопреки расхожему мнению, большинство валюты покупают украинские компании, а не население или иностранные инвесторы. Несмотря на значительный спрос на валюту, НБУ не планирует вводить валютные ограничения, а будет продолжать продавать валюту из резервов.

«В целом международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл. США и мы продолжим как проводить валютные интервенции при необходимости, так и выполнять обязательства по внешним долгам», – отметили в Нацбанке.

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