Нацбанк продал из резервов $300 млн на поддержку гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение 17 марта Национальный банк Украины продал из золотовалютных резервов 300 миллионов долларов, чтобы сдержать падение курса гривны. Однако по итогам дня официальный курс доллара в Украине вырос до 27,05 грн.
Как сообщают в пресс-службе Нацбанка, продажей валюты из резервов там не пытались зафиксировать определенный курс гривны, а только сдержать резкие колебания.
«Спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса», – объясняют в Нацбанке.
Несмотря на продажу 300 миллионов долларов, официальный курс доллара, установленный на 18 марта, превысил отметку 27 гривен, хотя еще на 17 марта официальный курс составлял 26,52 гривны.
В Нацбанке отмечают, что вопреки расхожему мнению, большинство валюты покупают украинские компании, а не население или иностранные инвесторы. Несмотря на значительный спрос на валюту, НБУ не планирует вводить валютные ограничения, а будет продолжать продавать валюту из резервов.
«В целом международные резервы Украины составляют около 25 млрд долл. США и мы продолжим как проводить валютные интервенции при необходимости, так и выполнять обязательства по внешним долгам», – отметили в Нацбанке.
Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 46191 29
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 18062 18
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардовВчера, 10:15 - 42949 13
В Украине снизили тарифы на тепло для населенияВчера, 16:00 - 3738 8
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантинаВчера, 11:01 - 11630 7
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 46191 29
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 18062 18
Минфин планирует безлимитно продавать долларовые ОВГЗВчера, 13:20 - 6696 4
😷 Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажаВчера, 14:00 - 6455
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4514
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Вчера, 15:10 - 758
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Позавчера, 12:12 - 3298
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2843
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3271 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1672 1