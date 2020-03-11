Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Киевская таможня переходит в онлайн-режим работы.

Об этом сообщает в FACEBOOK Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что временно прекращается личный прием граждан руководством таможни и ограничивается доступ в административные здания Киевской таможни Гостаможслужбы, расположенные в г. Киев на бульваре Вацлава Гавела, 8А, в аэропорту “Борисполь”, в г. Житомир по ул. Победы, 25 и м. Черкассы по ул. Остафия Дашковича, 76.

Также прекращается прием корреспонденции, принесенной гражданами лично или по доверенности. Письма стоит бросать в специальную урну, установленную на КПП-1, справа от админздания Киевской таможни.

Как отметили в таможне, для официальной переписки можно использовать электронную почту kv.post@customs.gov.ru, при оформлении писем придерживаясь тех же требований, что и при обычной переписке.