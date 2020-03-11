😷Метро не работает: какие маршруты наземного пассажирского транспорта дублируют ветки метро

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Киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров, а именно с 23:00 до 3 апреля (предварительно).
Об этом сообщает пресс-служба “Киевпастранса”.
Маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро:
Станция метро «Академгородок» – станция метро «Лесная»
Станция метро «Красный хутор» – станция метро «Сырец»
Станция метро «Героев Днепра» – станция метро «Теремки»
С 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.
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