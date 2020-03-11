😷Метро не работает: какие маршруты наземного пассажирского транспорта дублируют ветки метро

Киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров, а именно с 23:00 до 3 апреля (предварительно).

Об этом сообщает пресс-служба “Киевпастранса”.

Маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро:

Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена)

Станция метро «Академгородок» – станция метро «Лесная»

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118.

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50.

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18.

Маршрутное такси № 228.

Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена)

Станция метро «Красный хутор» – станция метро «Сырец»

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91.

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к.

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18.

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена)

Станция метро «Героев Днепра» – станция метро «Теремки»

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119.

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45.

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19.

Маршрутное такси: № 155, 166, 500.

С 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.

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