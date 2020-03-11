Минобразования запустила онлайн-курсы по подготовке к ВНО

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С 17 марта 2020 года, в 18:30 стартовала трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина на ТК «Рада» и YouTube-канале МОН – начинаем с лекций по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.
Об этом сообщается на сайте МОН
«Карантин никогда не способствует качественному обучению. Учащиеся выпускных классов особенно от этого страдают. Именно поэтому по инициативе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ВНО. Мы очень благодарны нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории – за то, что согласились поделиться своим контентом и позволили транслировать его на телеканале “Рада” и YouTube-канале МОН. Те, у кого есть качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, у кого нет качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК “Рада“», – отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
Трансляция будет проходить по следующему графику:
Среда: 8:00 – 9:00 и 18:30 – 21:00
Четверг: 8:00 – 9:00 и 18:30 – 21:00
Пятница: 8:00 – 9:00 и 18:30 – 21:00
Суббота и воскресенье: 10:00 – 20:00 (6,5 часов с перерывами)
Официальный канал МОН, где будет проходить трансляция.
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