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Сколько украинцев, работающих в Польше, оставило страну с момента закрытия границы

Сколько украинцев, работающих в Польше, оставило страну с момента закрытия границы

Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинули страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.

Такие данные по состоянию на 17 марта сообщает аналитический департамент компании по международному трудоустройству “Gremi Personal”.

Кто уехал. Решение уехать в основном приняли трудовые мигранты, у которых заканчивается рабочая виза или те, кто работал по безвизу, имея разрешение на работу.

«У нас есть четкие цифры по нашим работникам, которые говорят о том, что в Украину на 17 марта вернулось не более 3-4%. Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, которые находятся в Польше по безвизу, поспешили вернуться на Родину. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания», – заявляет владелец компании «Gremi Personal» Евгений Кириченко.

Большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме.

Где увеличивают количество рабочих мест – пищевые предприятия, а также компании, занимающиеся логистикой поставок.

На эти вакансии трудоустраивают в том числе украинцев, оставшихся без работы после закрытия ресторанов и кафе.

Какие заробитчане пострадали больше всего. Украинцы, работавшие в ресторанном и гостиничном бизнесе, стали искать работу на производстве.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 17.03.2020 г. по официальной информации Посольства Украины в Польше, Пограничная служба Польши не будет налагать санкции на граждан Украины, срок легального пребывания которых завершился 15 марта или в последующие дни после этой даты, но при этом они вынуждены остаться на территории Польши ввиду закрытия границ.
По материалам Finance.UA
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