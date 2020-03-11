Сколько украинцев, работающих в Польше, оставило страну с момента закрытия границы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Около 4% украинцев, работающих в Польше, покинули страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.
Такие данные по состоянию на 17 марта сообщает аналитический департамент компании по международному трудоустройству “Gremi Personal”.
Кто уехал. Решение уехать в основном приняли трудовые мигранты, у которых заканчивается рабочая виза или те, кто работал по безвизу, имея разрешение на работу.
«У нас есть четкие цифры по нашим работникам, которые говорят о том, что в Украину на 17 марта вернулось не более 3-4%. Ситуация с карантином непредсказуема, поэтому украинцы, которые находятся в Польше по безвизу, поспешили вернуться на Родину. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания», – заявляет владелец компании «Gremi Personal» Евгений Кириченко.
Большинство польских производственных предприятий работают в штатном режиме.
Где увеличивают количество рабочих мест – пищевые предприятия, а также компании, занимающиеся логистикой поставок.
На эти вакансии трудоустраивают в том числе украинцев, оставшихся без работы после закрытия ресторанов и кафе.
Какие заробитчане пострадали больше всего. Украинцы, работавшие в ресторанном и гостиничном бизнесе, стали искать работу на производстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 40214 27
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 16776 14
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардовВчера, 10:15 - 39741 11
В Украине снизили тарифы на тепло для населенияВчера, 16:00 - 3422 7
😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в УкраинеВчера, 09:35 - 7349 6
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 40214 27
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардовВчера, 10:15 - 39741 11
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 16776 14
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантинаВчера, 11:01 - 10908 5
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхеВчера, 11:10 - 7761 5
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Вчера, 15:10 - 624
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Позавчера, 12:12 - 3211
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2819
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3247 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1658 1