😷 Коронавирус замедлит рост ВВП Украины вдвое - исследование Wiiw

Пандемия коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, замедлит рост экономики Украины почти вдвое.

Такой прогноз опубликовал во вторник, 17 марта, Венский институт международных экономических исследований (wiiw).

До начала пандемии COVID-19 рост ВВП Украины в этом году ожидался на уровне 3,6 процента. С учетом распространения коронавируса Венский институт подготовил три сценария: оптимистический, средний и пессимистический.

“Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой (…) Я боюсь, что так называемый пессимистический сценарий теперь скорее является оптимистическим”, – заявил исполнительный директор wiiw Марио Гольцнер (Mario Holzner) во время презентации исследования влияния коронавируса SARS-CoV-2 на экономики 23 стран Центральной, Восточной и Южной Европы.

Согласно пессимистическому сценарию, который экономисты wiiw теперь считают наиболее реалистичным, ВВП Украины вырастет в 2020 году на 1,9 процента. Таким образом, распространение коронавируса будет стоить экономическому росту страны 1,7 процентных пункта.

Как отметили в Венском институте, пессимистический сценарий основывается на предположении, что распространение коронавируса удастся ограничить в первом полугодии 2020 года, а в крупнейших экономиках мира прибегнут к решительным мерам поддержки экономики. Если этого не произойдет, то негативные последствия будут еще большими.

Экономисты wiiw замечают, что коронавирус больше всего ударит по экономическому росту стран СНГ, Турции и Украины. В итоге рецессию в этом году ожидают лишь в двух странах: России (падение ВВП на 0,1 процента) и Беларуси (на 0,9 процента). Одной из причин сокращения в РФ является то, что эта страна сильно зависима от экспорта энергоносителей.

В государствах ЕС и отдельных странах Западных Балкан ситуация будет лучше.

“Причина заключается в том, что восточные государства-члены ЕС в целом богаче, демонстрируют лучшие системы здравоохранения и имеют большее пространство для мер фискальной и монетарной политики, чтобы противостоять экономическому падению”, – говорится в исследовании wiiw.

У аналитиков wiiw есть и хорошая новость. “Обычно после рецессии, вызванной кризисом в сфере охраны здоровья, восстановление является относительно сильным, а не таким медленным, как после финансового кризиса 2008 года”, – заявил заместитель директора Венского института Ричард Гривсон.