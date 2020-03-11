Tesla начала доставки нового электрокара (фото)

Американская компания Tesla Илона Маска начала доставки новых электрокаров модели Model Y.

Об этом сообщил сам автопроизводитель в Twitter.

«Начались доставки Model Y», – заявили в Tesla.

Как отмечается на сайте компании, электрокар может проехать без подзарядки до 508,5 км. Максимальная скорость автомобиля составляет 217 километров в час, а разгон до «сотки» возможен за 4,8 секунды. В электрокаре также установлена функция «Автопилот».



Фото: Tesla

Model Y доступна в пяти цветах (белый, черный, серый, синий и красный).



Фото: Tesla

Стартовая цена составляет от 46 690 долларов США.