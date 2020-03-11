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Multiplex просит Зеленского о беспроцентных кредитах для бизнеса

Multiplex просит Зеленского о беспроцентных кредитах для бизнеса

Компания Multiplex обратилась к Президенту Украины с просьбой разработки программы для поддержки бизнеса, чтобы
предоставить беспроцентный кредит под целевое использование – обеспечение фонда заработной платы, который обеспечит удержание сотрудников.

“Сегодня украинский бизнес оказался в затруднительном положении, тысячи людей могут потерять заработные платы и оказаться без работы”, – говорится в сообщении.

Компания просит другой бизнес присоединиться и подписать петицию “О поддержке украинского бизнеса во время эпидемии коронавируса: предоставлении государством бизнесу беспроцентного кредита на 6 месяцев под целевое использование – обеспечение фонда заработной платы”.

Справка Finance.ua:

  • Multiplex – крупнейшая сеть кинотеатров в Украине. Из-за введения карантина, в неоплачиваемый отпуск в Киеве до сегодняшнего дня уже ушло 254 работника, 53 сотрудника сокращено в центральном офисе компании.
По материалам Finance.UA
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