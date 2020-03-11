Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

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Из-за пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.
Об этом в интервью радио RTL сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мейр.
По его словам, пандемия коронавируса будет иметь серьезные последствия для французской экономики. По его словам, сейчас в правительстве исходят из оценок падения ВВП в 2020 году на уровне 1%.
“У нас в 2020 году ситуация будет намного хуже”,- министр уточнил, что нынешний прогноз является предварительной оценкой.
“Шок будет болезненным, однако экономики ЕС и Франции имеют все возможности адаптироваться, если мы примем правильные решения. А хорошие решения заключаются в защите работников, навыков, нашей рабочей силы, наших компаний и избежании банкротства”, – уточнил министр.
Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал выделение 300 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы защитить его от банкротств.
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