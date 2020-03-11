0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 331 0

Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

Из-за пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Об этом в интервью радио RTL сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мейр.

По его словам, пандемия коронавируса будет иметь серьезные последствия для французской экономики. По его словам, сейчас в правительстве исходят из оценок падения ВВП в 2020 году на уровне 1%.

“У нас в 2020 году ситуация будет намного хуже”,- министр уточнил, что нынешний прогноз является предварительной оценкой.

“Шок будет болезненным, однако экономики ЕС и Франции имеют все возможности адаптироваться, если мы примем правильные решения. А хорошие решения заключаются в защите работников, навыков, нашей рабочей силы, наших компаний и избежании банкротства”, – уточнил министр.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал выделение 300 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы защитить его от банкротств.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.