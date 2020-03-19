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Где найти работу без высшего образования (инфографика)

Где найти работу без высшего образования (инфографика)

Сегодня около 50% людей работают не по специальности.

Найти работу и получать рыночную заработную плату возможно без диплома о высшем образовании.

Об этом пишет hh.ua.

Без диплома о высшем образовании:

  • парикмахеры, визажисты, массажисты, мастера маникюра или фитнес-тренеры.

Туристические компании. Существует множество компаний, где можно устроиться гидом без высшего образования.

Сфера IT. Потенциальный кандидат должен закончить курсы и знать необходимые программы.

Сфера продаж. Здесь главное – умение общаться и знание психологии покупателя.

Сфера недвижимости. Есть возможность работать риелтором.

В сфере обслуживания предлагают вакансии администратора, официанта.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
  • В июле 2018 года она составляла 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.

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По материалам Finance.UA
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