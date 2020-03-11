Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхе

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Вторник опять будет тяжелым днем на межбанке и пройдет под эгидой активных спекулятивных атак на гривну. Накладывается много факторов, которые дают спекулянтам существенно заработать на страхах бизнеса и обывателей как из-за коронавируса, так и сугубо по украинским нюансам.
Что касается международного фактора – то из-за коронавируса фактически закрываются границы между странами как минимум на 2-3 недели. Это приводит к обвалу показателей торговли и замораживанию целых отраслей экономики – нефтяного бизнеса, туризма, логистики, шоу-бизнеса и т.д. Это уже бьет по всем экономическим показателям мировых лидеров экономики и докатывается до Украины в виде скачков цен на энергоносители (они пока падают, что позитивно для нас), но и снижением цен на основные статьи экспорта – металл, руду и частично – на сельхозпродукцию. Украинские продукты частично не могут нормально вывезти, а частично само правительство сейчас будет сдерживать их вывоз за границу с целью обеспечения местного населения. Все это ведет к сокращению экспортной выручки Украины и уменьшению поступлений от заробитчан, которые возвращаются домой из-за карантина в Европе.
По причине паники на фондовых рынках – нет большого интереса и к нашим ОВГЗ. Сегодня Минфин Украины уже не будет размещать гривневые бумаги (а планировал это еще до середины понедельника) и оставил к размещению только ОВГЗ в долларе без ограничения по сумме размещения. В конечном итоге это тоже сработает против гривны, так как часть инвесторов будет выходить из гривневых облигаций и либо выводить валюту за границу, либо перевложатся уже в валютные бумаги, под которые выйдут на межбанк и это тоже будет опосредовано давить на курс.
Из внутренних факторов сейчас наибольшее негативное влияние на курс гривны оказывают два: 1) активный рост спроса на валюту со стороны импортеров (на опасениях роста курса они скупают все, что могут, на межбанке и это взрывает рынок)и 2) значительный разрыв между наличным и безналичными курсами, что позволяет спекулянтам зарабатывать до 1 гривны на долларе за счет переливов валюты с одного сегмента рынка на другой. Наличный рынок сейчас уже наравне с межбанком играет на девальвацию гривны.
Ажиотаж нарастает и рынок уже стартовал с уровней на 30 копеек выше вчерашнего закрытия — с отметки 26,98/27,01 гривны за доллар.
НБУ придется опять гасить валютную панику и продавать доллар на межбанке, чтобы сдержать давление на гривну. Как и все последние дни – ценники Нацбанка фактически будут диктовать рынку безналичные котировки. Спекулянты продолжат зарабатывать как на игре «на повышение» на межбанке, так и на курсовых качелях за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный.
Объемы операций на торгах сегодня составят до $390 млн при заключении до 620 сделок с широким и в основном спекулятивном коридоре по доллару в пределах 26,90-27,25 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 26,60-27,50 и продажа 27,70-28,50 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,30-27,50 гривен и продажа 27,99-28,50.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,68/ 26,72
евро – 29,62 / 29,66
российский рубль – 0,3591 / 0,3599
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