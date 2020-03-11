0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 254 0

Рада назначила министра экономики (фото)

Рада назначила министра экономики (фото)

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента поддержали 243 народных депутата.

Игорь Петрашко – заместитель генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming. По данным официального сайта Ukrlandfarming, закончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA – бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2007-го по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем возглавил Департамент корпоративного бизнеса в АО «СБЕРБАНК РОССИИ».

В 2004-2007 годах работал в московском, а позже в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2002-го по 2004 год Игорь Петрашко был старшим консультантом компании GlobalSpec (США) – главного поставщика услуг в области интернет-поиска и онлайн-рекламы для компаний промышленного и научно-технического сектора, где отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы. С 2001-го по 2002-й год работал с продуктами и активами в энергетической сфере в составе группы структурирования сделок компании Enron.

Свою карьеру Петрашко начал в 1996 году в качестве консультанта по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина), где работал до 1999 года.


Фото: Латифундист

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.