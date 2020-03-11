Рада назначила министра экономики (фото)

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента поддержали 243 народных депутата.

Игорь Петрашко – заместитель генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming. По данным официального сайта Ukrlandfarming, закончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA – бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2007-го по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем возглавил Департамент корпоративного бизнеса в АО «СБЕРБАНК РОССИИ».

В 2004-2007 годах работал в московском, а позже в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2002-го по 2004 год Игорь Петрашко был старшим консультантом компании GlobalSpec (США) – главного поставщика услуг в области интернет-поиска и онлайн-рекламы для компаний промышленного и научно-технического сектора, где отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы. С 2001-го по 2002-й год работал с продуктами и активами в энергетической сфере в составе группы структурирования сделок компании Enron.

Свою карьеру Петрашко начал в 1996 году в качестве консультанта по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина), где работал до 1999 года.



Фото: Латифундист