В Китае разбилась ракета-носитель нового типа

Во вторник, 17 марта, в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7А), после первого же запуска. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на “Синьхуа”.

Как сообщают, ракета была запущена с космодрома Вэньчан, однако затем возникла неисправность. На данный момент Китайские космические инженеры расследуют причину неудачи.

Чанчжэн-7 – это новая китайская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая использует экологически чистые компоненты ракетного топлива: жидкий кислород и керосин. В дальнейшем именно она будет играть основную роль в ракетных запусках Китая. Ракета будет выполнять ключевую роль в обслуживании новой китайской орбитальной станции и заменит ныне действующие носители серий Чанчжэн-2, 3 и 4.

Ранее сообщалось, что в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введен в действие самый большой и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Телескоп будут использовать “для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной” и он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.