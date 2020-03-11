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Рада назначила Венедиктову генпрокурором (фото)

Рада назначила Венедиктову генпрокурором (фото)

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

“За” проголосовали 269 нардепов.

“Я обещаю не продавать дела и не сливать их”, – заявила Венедиктова с трибуны Верховной Рады перед голосованием за свое назначене на должность Генпрокурора Украины.

Она также пообещала защитить прокуроров и одновременно завершить реформу генпрокуратуры. Венедиктова сказала, что в первую очередь проведет аудит и будет разбираться с люстрацией прокуроров.

“Все что можно быстро завершить, будет быстро завершено. У нас нет времени долго разбираться. Будут максимально быстро приняты законные решения”, – ответила она на вопрос о будущем резонансных уголовных дел.

При этом она подчеркнула, что политических преследований в стране нет, но “воры должны сидеть в тюрьме”.


Фото: УНИАН

Справка Finance.ua:

  • Ирина Валентиновна Венедиктова была народным депутатом от партии «Слуга народа» IX созыва с 29 августа 2019 г. по 14 января 2020 г. Эксперт по вопросам реформы судебной системы в команде Зеленского.
  • С 27 декабря 2019 г. занимала должность и.о. директора Государственного бюро расследований.
  • С 13 марта 2020 года – член СНБО Украины.
По материалам Фокус
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