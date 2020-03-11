Межбанк: наблюдаем отголоски мировых потрясений

В понедельник валютный рынок опять лихорадило, а давление на гривну пока только продолжает нарастать. Время спекулянтов. Причем крупных международных игроков. Они сконцентрированы как на ралли по основным мировым валютным парам (в первую очередь – евро/доллар), так и заработках на развивающихся рынках. Там паника нарастает, и есть возможность существенно качать курсы нацвалют этих стран, играясь небольшими по мировым меркам объемами.

Последнее решение ФРС США о снижении процентных ставок в сочетании с оглашением Дональдом Трампом мер по борьбе с коронавирусом в США – не успокоило рынки и инвесторов. И теперь они ждут реакции ЕЦБ, который, как ожидается, в четверг также снизит и так уже почти нулевые ставки в евро.

Провалилась ниже 30 долларов за баррель и нефть, которая провоцирует этим падение всех сырьевых рынков и даже золота. Инвесторы пока не знают, какие из активов сейчас способны защитить их сбережения и мечутся с одного рынка на другой.

На украинском межбанке мы наблюдаем сейчас только отголоски мировых потрясений и этот тот редкий случай, когда финансовая периферийность Украины частично работает на страну.

За день доллар вырос с 26,38/26,41 до 26,68/27,72 гривен, а спекулятивная игра «на повышение» на страхах бизнеса и граждан – в самом разгаре. Нехватку валюты пришлось снова закрывать Нацбанку – причем как в формате аукциона по продаже доллара (продал $130,5 млн при цене отсечения – не ниже 26,53 гривен), так и затем через интервенции по 26,60. Это лишь частично останавливало рост котировок в течение сессии и межбанк снова закрылся в нервозном настроении.

По нашему мнению – регулятору необходимо срочно повышать норматив резервирования на корсчете в Нацбанке и урезать предыдущие валютные послабления в части объемов вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний и других возможностей бизнеса и иностранцев по выводу валюты из страны, а также снова ввести хотя бы частичную обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Эти меры позволят в какой-то степени связать гривневый навес на валютном рынке и сократить давление на гривну.

Пока же под соусом коронавируса рынок спекулянты раскачивают все больше и активным образом пользуются этой неразберихой.

Ход торгов:

Торги по доллару начались с уровня 26,38/26,41 гривен, что было выше почти на 20 копеек пятничного закрытия. Спрос снова превышал предложение и Нацбанк с самого утра объявил аукцион с подачей заявок до 12:30 на сумму до $200 млн. Так же как и 13 марта – это чуть смазало начало сессии, так как многие стали ждать результатов аукциона.

К 11 часам доллар даже чуть просел в ожидании аукциона до 26,35/26,38 гривен, но уже к 12:00 взлетел до 26,45/26,49. После 12:30 выяснилось, что Нацбанк на аукционе продал лишь $130,5 млн с ценой отсечения не ниже 26,53. При том , что заявок было подано на $258,90 млн.

Этого оказалось очень мало, и спрос начал активно превышать предложение. НБУ выходил еще и с продажей по 26,60 гривен, но по нашим наблюдениям продал еще всего $20-30 млн.

На обед дилеры ушли при котировках 26,51/26,55 гривен, а после обеда на недостатке валюты курс быстро догнали до 26,60/26,64 к 15:00 и до 26,68/26,72 к концу сессии.

Главные события 16 марта на межбанке:

1) Доллар с утренних 26,38/26,41 гривен вырос до 26,68/26,72 к завершению сессии;

2) НБУ как минимум дважды продавал доллар. В начале через аукцион — продал $ 130,5 млн с ценой отсечения — не ниже 26,53. Затем — в виде интервенции по единому курсу через Matching по 26,60 гривен. Продал по нашим оценкам всего не менее $ 150,5-160,5 млн ;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 26,4203 гривны, а официальный на 17 марта составил 26,5249 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,60/ 26,64

евро – 29,70 / 29,74

российский рубль – 0,355 0,356

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