Новая ОС Windows 10 (2004) со встроенным ядром Linux вскоре станет доступна (видео)

На конференции разработчиков Build 2019 компания Microsoft заявила о внедрении ядра Linux непосредственно в Windows 10, а к лету, как и было обещано, вышла первая тестовая сборка ОС. В обозримом будущем опробовать Windows 10 со встроенным ядром Linux смогут все желающие. Это произойдет с выпуском нового крупного обновления Windows 10 20H1 под номером 2004 — оно должно стать доступно широким массам в самое ближайшее время.

В настоящее время Microsoft официально подтвердила включение инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) в финальную версию следующего крупного обновления Windows 10.

Напомним, WSL представляет собой дополнительный слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. Первая версия WSL дебютировала в Windows 10 Anniversary Update, который вышел в августе 2016 года. В новой версии WSL2 основное внимание уделяется не столько базовой функциональности, сколько производительности. Новый инструмент должен существенно повысить скорость запуска и работы Linux-приложений, а также заметно сократить аппетиты по части оперативной памяти.

К слову, о ядре Linux для Windows 10. Это будет модифицированная версия Linux собственной разработки Microsoft, созданная специально для Windows для Linux (WSL). После каждого релиза новой стабильной версии ядра Linux с длительным сроком поддержки Microsoft обещает пересобирать ядро ​​WSL, чтобы пользователи всегда имели возможность воспользоваться последними новшествами. Актуальная долгосрочная стабильная версия Linux носит номер 5.4.

На днях Microsoft решила отделить ядро Linux от Windows и обновлять его отдельно через Центр обновления Windows, что обеспечит большую гибкость в вопросе обновлений, как того хотят пользователи.



К слову, самые нетерпеливые уже могут загрузить образ Windows 10 20H1, создать загрузочную флэшку и произвести чистую установку ОС вручную, тогда как его автоматическое распространение через центр установки обновлений Windows Update должно начаться в ближайшие месяцы.