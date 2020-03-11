Как начислят зарплату учителям на время карантина

На время карантина в школах учителя будут получать заработную плату. Об этом во время Согласительного совета заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

“Учебные заведения закрыты на карантин. На время карантина за учителями сохраняется заработная плата. И учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение”, – сказал Бабак.

В Министерстве юстиции сообщили, что трудовое законодательство предусматривает право работника уйти в отпуск за свой счет на столько времени, сколько длится карантин. В ведомстве пояснили, что отпуск без сохранения зарплаты предоставляется в обязательном порядке матери или другому соответствующему лицу, которое ухаживает за ребенком в возрасте до 14 лет. Неоплачиваемый отпуск могут получить: мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники, которые ухаживают за ребенком.