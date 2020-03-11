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В Украине подешевело вино

В Украине подешевело вино

В Украине подешевело вино. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в феврале 2020 года стоимость 1 бутылки вина (столового отечественного) объемом 0,75 л составляла 66,3 грн, тогда как в январе 2020 года – 66,7 грн. Таким образом, за месяц вино в Украине подешевело в среднем на 0,6%.

При этом стоимость водки несколько возросла. В среднем на 0,1% – до 92,1 грн за бутылку объемом 0,5 л.

Цены на пиво за месяц выросли на 0,7%, до 17,3 грн за бутылку объемом 0,5 л. Речь идет о пиве отечественных марок.

Напомним, как писал УНН, винный напиток голубого цвета от украинского производителя возглавил ТОП-5 необычных алкогольных продуктов.

По материалам УНН
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