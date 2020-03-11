Эксперт рассказал, кто "вытащит" Украину из дефолта

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Дефолт не страшен той стране, где у правительства и бизнеса правильно выстроены взаимоотношения. Об этом в своем блоге написал международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.
Он отметил, что сегодня в Украине представлены все предпосылки классического дефолта: отсутствие доверия к банковской системе у населения, рост безработицы, чрезмерные внешние долги, вероятность существенной девальвации национальной валюты.
“Фактически, технический дефолт без его официального объявления подарил стране в декабре прошлого года экс-премьер Гончарук, прекратив выплаты по многим статьям государственного бюджета, в связи с его дефицитом и начав распределять в абсолютно ручном режиме выплаты исключительно только по защищённым статьям”, — объяснил экономист.
В случае реального дефолта, Украина будет вынуждена искать поддержку не снаружи, а внутри страны. И сможет выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями при одном условии — если взаимоотношения государства с крупными национальными инвесторами, большими корпорациями и отдельными бизнес-компаниями будут заранее и грамотно выстроенными, уверен Гарбарук.
“Считаю, что всё это возможно реализовать в рамках разработанной на уровне Кабмина вместе с украинским бизнесом и совместно реализованной „Политики национального экономического протекционизма“, которая в своей основе будет состоять из поддержки Государством интересов украинских компаний как на международном, так и на внутреннем рынке. Например: при осуществлении закупок за деньги государственного бюджета или выполнении государственных подрядов — приоритет должен отдаваться национальным компаниям”, — говорит экономист.
Не менее важно, чтобы государство стимулировало внутреннее потребление товаров национального происхождения, говорит Гарбарук.
“Это возможно сделать через дифференциацию системы налогообложения для украинских производителей и создание экономических стимулов. Как для малого, так и для большого бизнеса, что позволит создавать новые предприятия с новыми рабочими местами и что впоследствии приведёт к увеличению налоговых поступлений, покупательной способности большей части населения и росту ВВП страны на уровне так необходимых 7-8% в год”, — объяснил экономист.
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