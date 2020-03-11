Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов

В Великобритании, из знаменитой художественной галереи Крайстчерча, которая находится в Оксфорде, украли три картины 16-17 веков. Их стоимость специалисты оценивают в несколько миллионов фунтов. Ограбление произошло поздним вечером.

Злоумышленники остановили свой выбор на трех полотнах – Антониса Ван Дейка “Солдат верхом на лошади” (1616), Сальватора Розы “Скалистое побережье” (конец 1640-х годов) и Аннибале Карраччи “Пьющий мальчик” (приблизительно 1580-й год).

Полиция обратилась к жителям города с просьбой сообщить о подозрениях и помощи в расследовании.

Как сообщал портал “Комментарии”, в Украину вернут картину “Влюбленная пара” Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальном сайте. Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США.