0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов

Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов

В Великобритании, из знаменитой художественной галереи Крайстчерча, которая находится в Оксфорде, украли три картины 16-17 веков. Их стоимость специалисты оценивают в несколько миллионов фунтов. Ограбление произошло поздним вечером.

Злоумышленники остановили свой выбор на трех полотнах – Антониса Ван Дейка “Солдат верхом на лошади” (1616), Сальватора Розы “Скалистое побережье” (конец 1640-х годов) и Аннибале Карраччи “Пьющий мальчик” (приблизительно 1580-й год).

Полиция обратилась к жителям города с просьбой сообщить о подозрениях и помощи в расследовании.

Как сообщал портал “Комментарии”, в Украину вернут картину “Влюбленная пара” Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальном сайте. Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.